基隆市近期火災頻傳，信義區連鎖飲料店、七堵區鐵皮廠房陸續發生火警。無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，基隆逾40年屋齡的老房、集合式住宅過多，應全盤檢視建物的消防安全與救災設備，進行總體檢。

黃希賢表示，基隆市平均屋齡約40年，道路狹隘、高樓林立，集合式住宅、危樓老屋也相當多且密集，加上大多房屋都位在山坡丘陵上，萬一發生火警，避難措施堪慮，後果不堪設想。

黃希賢指出，基隆市多雨潮濕，除濕機、烘乾機使用率高，電線走火風險也增加，若到夏季全台恐更容易發生跳電，火災、交通事故的發生率，也令人十分憂慮，市府必須未雨綢繆、防患於未然，將火災發生機率降至最低。

黃希賢說，基隆市針對瓦斯安全的宣導補貼很足夠，但一般用電及消防安檢是否有爭取足夠補助，尤其針對有消防安全疑慮的老屋，到底有無全面盤點、掌握、防範。

「不要等憾事發生才檢討」黃希賢表示，市府必須加強消防安檢稽查，不符合者加速限期改善，民眾黨團2020年在立院已提出《消防設備人員法》、《消防設備士法》、《公寓大廈管理條例》、《消防法》、《建築法》「消防5法」草案版本，但迄今仍在委員會中未審查，中央必須加速審查通過、地方也應審視有無設置管委會、緊急應變措施，以及違規推放雜物等。

黃希賢進一步指出，消防設備應適時更新，目前本市消防雲梯車最高只到8樓，應考慮引進美國原裝進口的「工業消防雲梯車」。此外，對危樓都更也必須有獎助鼓勵，捍衛人民生命財產安全，確保市民擁有安心成家的居住環境。