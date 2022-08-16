縣府成立跨局處專案小組，盼協助找尋失聯縣民。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

國人近來屢次發生遭求職詐騙赴柬埔寨遭限制人身自由、扣留護照等人口販運案件，縣長徐耀昌特16日主持縣務會議時，指示警察局成立跨局處專案小組，除責成警察局加強此類案件偵辦外，針對旅宿業清查潛在被害人，並加強分眾宣導等具體防處作為。

苗栗縣警察局已全面清查7月26日至8月10日近半個月以來，苗栗縣民出境至柬埔寨共134人，其中有7人遭詐騙已由家屬協助報案；另在專案清查期間前已報案共5人，截至8月15日止已報案共12人。

根據了解，犯罪集團招募被害人後，會先將他們集中在旅館內居住，待簽訂契約後，再載送至機場出境。縣警局指出，為防制此種犯罪手法，警察局結合文化觀光局進行旅館清查，以求機先發現被害人即時營救，並協請旅行業者針對代購柬埔寨等特定國家機票民眾，進行關懷提問，以杜絕此類案件發生。

警察局指出，據統計此類被害族群以年輕人居多，其他縣市也有未成年少年、原住民及新住民二代受騙。為此，苗栗縣政府統合警察局、勞工及青年發展處、教育處、社會處、行政處及原住民族事務中心，針對不同族群實施分眾宣導，希望提升縣民對於此類犯罪手法的辨識能力，以減少被害。

縣長徐耀昌表示，海外求職潛藏危機，特別是載有不合理高薪或優渥福利的求職廣告，呼籲縣民應提高警覺。遇有疑義時，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證。

警察局局長陳武康也提醒，海外求職應多看多聽多查證，常見海外網路詐騙徵才訊息，包括從事資訊業或電信客服工作高薪免經驗、可預支薪水；工作輕鬆，不用進辦公室；無須英文能力，會電腦打字即可免付機票、PCR檢測及食宿費用；可協助清償原積欠債務，凡出現前述詐騙關鍵語一定是詐騙，請縣民提高警覺。