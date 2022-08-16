大陸宣布新一波制裁名單，包括駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄等人，外交部今天表示，這再次印證中方反應過度，台灣是民主法治國家，不是中國所能干預，更不會接受專制極權政體的恐嚇和威脅，中國想要製造寒蟬效應，但結果適得其反，也讓台灣人民更加反感。

根據新華社今天的最新消息，中共台辦發言人宣布新一批台獨制裁名單，包括蕭美琴、顧立雄，以及民進黨副祕書長林飛帆、立委蔡其昌、柯建銘、陳椒華、王定宇等人，制裁內容包括禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，並限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。

外交部發言人歐江安在例行記者會回應媒體詢問表示，外交部有注意到中國剛剛宣布所謂台獨頑固份子的名單，制裁對象包括駐美代表蕭美琴和多位立委，這再次印證中方反應過度，藉故製造危機，威迫台灣的行徑，是兩岸關係惡化的最主要的原因。

她說，台灣是民主法治的國家，我們並不是中國他們所能夠干預的，我們更不會接受專制極權的政體的恐嚇和威脅，我國與其他國家的往來，中方無權置喙。

歐江安指出，中國想要打擊我國積極爭取台灣能見度的政要或是意見領袖，他們想要製造寒蟬效應，但是結果適得其反，也進一步的，讓台灣人民更加反感。