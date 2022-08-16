台中北屯后庄里聖母堂廟前被市府圍起鐵圍籬，導致信眾只能爬鐵網搭木樓梯進廟。（邱于珊提供／馮惠宜台中傳真）

位在台中北屯后庄里、超過30年歷史的媽祖廟「聖母堂」，因台中市第14期市地重劃土地重分配，廟前被市府圍起鐵圍籬，導致信眾只能爬鐵網搭木樓梯進廟；台中市北屯區議員參與人邱于珊日前參與普度，稱是「北屯奇觀！」；台中市地政局回應，聖母堂屬查報違章有案非法建築物，土地重劃後廟前為抵費地，地政局行使管理之責，將抵費地設置圍籬，以避免遭占用。

邱于珊以「北屯普渡奇觀？聖母堂竟然要用爬的進去！邱于珊為媽祖／民眾請願！」為題在個人粉專發文，講述自己跑行程遇到的怪現象，「請問市府這到底是？？？！」

她表示，聖母堂位台中北屯后庄里，是在地超過30年歷史的媽祖廟，今年4月底廟前突然被市府圍起鐵圍籬，導致廟方委員及信眾進廟只能爬鈇網木樓梯進廟拜拜！她中元節也是用梯子爬進去參拜，30年的在地信仰中心卻遭斷水、斷電、斷路…，廟方也面臨被迫拆廟的窘境。

經了解這塊地經過市府重劃，配完地之後劃清界線，原本廟在地的正中央，前方為市府公有地，一旁為劉姓地主所有，中間則為廟方前主委、蔡姓地主所有，但後面三分之一則是陳姓地主所有，整間廟被一分為三，分屬三名地主所有，三人對聖母堂產權各有主張，廟前則被市政府以鐵圍籬圍起來。

對此，台中市地政局表示，后庄聖母堂屬查報違章有案非法建築物，於台中市第14期市地重劃區土地分配公告後，前方土地為抵費地，聖母堂前未經同意欲於該抵費地上施作工程遭檢舉，地政局行使管理抵費地之責，將抵費地圍設置圍籬，避免遭占用並留供民眾行人出入空間。

對於留供民眾通行出入空間遭廟方私人地地主自行私設圍籬無法通行，地政局指出，廟方占用他人土地，已影響他人土地登記及交接，為維護土地所有權人權益，地政局依平均地權條例第66條移送法院強制執行，請廟方儘速拆除，避免衍生民眾安全疑慮。