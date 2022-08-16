女優吳夢夢在《男優練習生》中擔任小天使，她在俗稱「鬼月」的農曆7月也推出應景作品《碟仙｜跨越生死情慾夜》，首度跨界一人分飾兩角，挑戰孕婦角色和碟仙附身穿越前世今生記憶，堪稱演技大突破，吳夢夢自己也相當滿意，期待能帶給觀眾全然不同的情慾體驗

吳夢夢坦言一開始的中元節企劃是設定拍「貞子」主題，後來考慮到國外類似的內容琳瑯滿目，再與編劇討論後，認為必須將重心放在劇情上，讓畫面呈現出「恐怖又美艷，應景又實用」的前提，決心修改劇本，甚至實地勘景、慎選演員，經團隊成員不懈努力，終於誕生華語AV史上第一支恐怖愛情動作片。

拍攝當天也出現許多意外和小插曲，劇組為了求心安除了安排拜拜儀式，更為每一位演員都特地求了護身符，然而拍攝過程中相機屢次故障，光是記憶卡就跳掉3、4次，讓演員內心感到毛骨悚然。

但求好心切的吳夢夢仍堅持繼續拍攝，光是劇情片段就拍攝長達16小時，為確保收音品質，甚至在真槍實彈開拍時，關掉冷氣讓現場「演員交流」收音能清晰錄製，搞得大家都覺得吃不消。《碟仙｜跨越生死情慾夜》已在ModelTV上架。