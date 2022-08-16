南韓知名夫妻檔「迫降CP」孫藝真和玄彬在今年3月舉行世紀婚禮後，6月就隨即宣布一同升格為準爸媽，令粉絲們又驚又喜。但即使如此，準爸爸玄彬工作行程依然滿檔，近日他也為了宣傳新電影《機密同盟2》，首次在新婚後正式露面出席電影發布會，並在記者會上意外分享婚後以及即將當爸的真實感受，引起網友熱烈討論。

電影《機密同盟2》的記者發布會於今（16）日稍早盛大展開，主要演員玄彬、潤娥、柳海真等演員都出席，而當玄彬一現身就立刻引起所有人的目光。只見他穿著一身帥氣的白色西裝搭配黑色襯衫，看起來春風滿面、神清氣爽，而主持人當然也把握住機會，詢問玄彬關於結婚及得知老婆孫藝真懷孕的感受。

而對於感情生活一向相當低調的玄彬，則回應「謝謝大家的關注，但我沒有因為結婚以及我妻子懷孕而使生活有很大的變化，我只期待並擔心這部作品是否能與前作一樣獲得觀眾喜愛。而影迷如何看待這點很重要，因為我們也付出了許多的努力準備這部作品，希望大家多多支持」巧妙回應大眾的好奇，也展現出保護家人的態度。而網友看到影片後，也紛紛留言「好會回答，問什麼問題都回到作品上」、「稱孫藝真『我妻子』讓人好心動」、「我妻子我妻子」、「電暈我了」、「還配上害羞的憨笑」、「這對太好嗑了」、「好演員的確公私分明，工作上兢兢業業，私下也有老婆孩子甜滋滋」、「果然大家一起嗑到的點都一樣，我妻子」意外引發話題。

事實上，孫藝真與玄彬結婚並宣布懷孕後，一舉一動仍引起大眾矚目，即使孫藝真分享近況時只曬出美食及遛狗照，依然能在網路上掀起熱烈討論，可見兩人的高人氣。