國家通訊傳播委員會（NCC）今（16日）舉行「數位中介服務法草案」公開說明會。媒體改造學社理事長、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯表示，針對跨國數位平台所承擔的責任所承擔的責任過低，應該要求他們承擔更多的法律、道德和社會責任，期許NCC能提出符合公共性的監理原則，此外，專責機構與NCC業務重複有疊床架屋之嫌。

羅慧雯表示，媒體改造學社對於NCC推動「數位中介服務法草案」持肯定態度，但跨國數位平台是守門人，同時也是內容、通道的主要控制者，襲奪大部分數位廣告，影響各國新聞產業發展，也成為不實資訊傳播的溫床，對民主政治和言論自由都構成威脅。

她說，過去跨國數位平台所承擔的責任都過低，應該要求他們承擔更多的法律、道德和社會責任，期許NCC能提出符合公共性的監理原則，此外，試問政府是否有決心要求跨國數位平台問責，若有決心但在草案中卻僅要求跨國數位平台設立指定代理人，而非要求其成立分公司真正落地。

此外，草案中有些參考歐盟規定，但歐盟有其經濟規模，若跨國數位平台因為要遵守台灣的法律，最後選擇放棄台灣市場，台灣極有可能成為數位孤島，並非只靠立法就可以解決，建議政府在近期與台美貿易談判中加入數位問責的議題，結合美國政府的力量。

羅慧雯質疑，數位平台擁有非常大的內容審查權力，目前草案可否產生制衡？而耗費25億元成立公設財團法人專責機構，草案中看不出明確的功能和職責，草案有提到通訊相關傳播統計與研究，該業務與NCC本身業務重疊，有疊床架屋的嫌疑。

羅慧雯說，草案中提到為增進網路新聞品質，將推動具有新聞編輯內容之網路資訊服務提供者，建立實效自律及標章機制，是可以做的方向，但是否需要由該機構負責仍欠缺說服力。