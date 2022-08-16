1名網友日前滑社群軟體抖音時發現，大陸網友拍下民眾於信義區坐在地上野餐吃飯的畫面，他將該畫面截圖轉發寫下，公共場合坐在地上只有流浪漢，並直呼「怎麼越來越落後的感覺」，網友們紛紛砲轟打臉：「這是一個活動，信義野餐日 」、「在地野餐懂什麼」。

1名網友於臉書社團《爆廢公社》發文，日前他滑抖音時發現，有民眾將台北市信義區拍成影片寫下「兩岸文化的差異」，畫面中可見不少人聚集坐在信義區地上喝酒聊天，原PO傻眼直呼：「是我太久沒去信義區了嗎，怎麼變得跟北車一樣，都開始坐地板了」。

他指出，通常僅有野餐或是公園類的地方才會坐在地上，在公共場合坐地上，只有流浪漢，連歐美車站未曾見過有民眾席地而坐，心寒寫下：「怎麼越來越落後的感覺」，事實上網友們留言解惑，當時信義區正舉辦「信義野餐日」。

文章曝光後，網友們狂嗆：「講得自己多有文化一樣，也是不懂尊重別人」、「那去露營的不就是遊民」、「總比封城好吧」、「 能買一杯調酒300塊的人被講成流浪漢，那只能說台灣連流浪漢都比你有錢」、「在地野餐懂什麼」、「胡說八道，根本沒去過歐美吧，去歐美的火車站看一看吧」、「東京新宿也很廣場這樣欸」。

有網友怒轟：「這是一個活動，我7月30有去，信義野餐日 」、「就是你太久沒去，人在現場還不知道他是個活動，只能說你還是待在家裡不要出門」。

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