自新冠疫情以來，核酸檢測成為大陸清零措施的重要一環，但多地對於他地檢測結果常發生互不承認的狀況。大陸官媒《人民日報》今（16）日刊出評論表示，推動核酸檢測結果全國互認，關鍵是破除地方保護主義，維繫疫情防控「全國一盤棋」。

《人民日報》以署名「申少鐵」發表評論稱，由於大陸各地防控措施存在差異，一些地方不承認外地的核酸檢測結果，要求重新檢測，不僅給跨地區出行的人們帶來很大不便，還增加核酸檢測的工作量和支出。因此，加快落實核酸檢測結果全國互認，對於保障人民群眾安全有序出行和暢通經濟社會循環具有重要意義。

評論稱，推動核酸檢測結果全國互認，是高效統籌疫情防控和經濟社會發展、維護正常生產生活秩序的「關鍵小事」，它不僅能方便群眾出行，也讓各類生產和消費物資跨區流動更順暢，有助於釋放出更多的經濟活力。因此，各地要高度重視、積極落實核酸檢測結果的互認。

評論強調，推動核酸檢測結果全國互認，技術上完全可行，關鍵是要站在疫情防控「全國一盤棋」的高度，破除地方保護主義。一些地方害怕防疫出現閃失，對跨地區出行人員進行重複檢測。評論指出，只有轉變思想觀念，對其他地方的數據給予充分信任，在科學精準方面多下功夫，才能使防控工作更有針對性。

評論還表示，推動核酸檢測結果全國互認，並不意味著放鬆各地疫情防控責任，而是在全國互認的基礎上加強監管。一方面，要加大對核酸檢測機構的監管和巡查，確保檢測結果真實可靠；另一方面，要加強督導，確保各地嚴格落實。大陸國務院聯防聯控機制綜合組將會同相關部門加大督促指導力度，對不互認、造成不良影響的地方予以通報。

大陸國務院聯防聯控機制先前發布通知，要求進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認，切實便利群眾出行。隨後，河南省明確核酸檢測結果全國互認；「北京健康寶」新增可導入外地核酸檢測結果的入口；上海市「隨申碼」實現長三角地區核酸結果互認；廣東省的「粵康碼」可識別臨近的湖南省核酸檢測證明。即便如此，目前仍有多地不承認外地的核酸檢測結果。