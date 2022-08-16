【旅奇傳媒/編輯部整理】由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）主辦，全台唯一24小時不間斷，穿越山海刺激有趣尋鳥馬拉松，即將於11月19日在台南北門遊客中心盛大開幕。為推廣雲林、嘉義及台南豐富的生態環境所構成的絕佳賞鳥勝地，並兼顧守護生態及環保永續，今年限額30隊報名參加(每隊4人以下，120位名額)，活動已於8月12日於KKDAY報名網開放報名！

▲觀鳥馬拉松是鳥類觀察的競賽型活動。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處表示，觀鳥馬拉松起源於英國，是場重視生態環境教育、鳥類觀察的競賽型國際性指標活動。雲嘉南地理環境涵蓋濱海至高山，鳥類棲地型態多樣，在地留鳥及每年秋冬停留或過境的候鳥種類繁多，是全台鳥類資源最豐富的生態區。同時雲嘉南管理處所主辦之觀鳥馬拉松今年將邁入第十年，在國際上具有相當的知名度，今年度還吸引全台最知名戶外品牌歐都納贊助活動贈品，連董事長也會親自組隊參加。

▲雲嘉南濱海地區的鳥類生態相當豐富。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

為鼓勵更多民眾一同感受雲嘉南鳥類生態的獨特魅力，本活動設計共分為老鳥組（20組）、送子鳥組(親子組隊5組)及慢飛組（5組）三個組別，其中今年新增的「慢飛組」，係由「賞鳥帶路人」規劃最佳賞鳥路線，並全程陪同指導，適合對觀鳥有興趣的入門者組隊參加。各組除免費報名外，還可憑交通、住宿單據領取3,000元補助；入住雲嘉南管理處指定旅宿，即可獲得加碼超值歐都納POLO衫（市價1,750元），各組優勝參賽隊伍，也有機會得到十週年特製「陶藝達人－陶燒紀念獎牌」。

▲觀鳥馬拉松也開放親子組隊參加。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

今年度活動更結合轄內觀光圈產業，凡組隊參賽者或自行到訪一睹候鳥風采的民眾，於活動期間（10月1日至11月20日上午12時以前）到訪雲嘉南濱海轄區，消費滿2,000～5,000元，即有機會獲得市值3,000元酷炫實用的「防潑水多功能觀鳥背心」、「歐都納、美津濃知名戶外用品」及「當地伴手禮」…等總價值近10萬元超值好禮抽獎的機會。雲嘉南管理處於活動開跑前，也準備有20組賞鳥專業望遠鏡及賞鳥鳥類圖鑑書籍，放置於北門遊客中心免費借用；而在「雲嘉南好好玩！！！」臉書粉絲團也會陸續會推出「雲嘉南觀鳥攻略」及「觀鳥紀錄軟體eBird APP」教學，讓對賞鳥有興趣的民眾可以預先準備，擬定觀鳥攻略。更多活動資訊，請上「雲嘉南好好玩！！！」臉書粉絲專業查詢。

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