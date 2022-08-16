【旅奇傳媒/編輯部報導】酷航，新加坡航空公司（SIA）的低成本子公司，公佈與 The Pokémon Company（TPC）的首次跨品牌合作，正式啟動飛翔皮卡丘計畫，酷航皮卡丘彩繪機航班開放訂位。

2022年9月9日起，每月將有兩班皮卡丘彩繪機定期航班，率先安排飛往東京和首爾兩個航點。 酷航歡慶十週年，再創一個新的里程碑。酷航成為第一家與TPC合作的東南亞航空公司，以獨家的機身塗裝作為飛翔皮卡丘計畫的一部分。

這是新航集團的第一次，也是對TPC來說，時隔20年的國際合作主題航班。 這架皮卡丘彩繪機為酷航波音787-9夢幻客機，共有375席，其中包括 ScootPlus 的35席和經濟艙340席。除了規劃定期之新加坡-東京和新加坡-首爾航班外，皮卡丘彩繪機也將在酷航其他的波音787-9航線上執飛，飛行航班將定期檢視並根據旅客需求進行調整。航機也可能會因運營派遣和維護需要進行調度調整，這代表了旅客可能會在登機時，發現自己乘坐的是獨家主題飛機，這為搭乘酷航航班飛行體驗，增添了驚喜和樂趣。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示：「酷航不斷突破界限，為我們的旅客帶來歡樂並注入酷航精神。透過與廣受歡迎的全球品牌合作及TPC戰略夥伴關係，以獨特的旅行體驗吸引旅客，創造難忘的時刻和回憶，同時將他們與我們航網中備受喜愛的航點連結起來。」 當皮卡丘彩繪機航班開賣後，酷航將和TPC共同舉辦活動，揭開獨家彩繪機塗裝的面紗，並透露有關定期航班和機上體驗的更多細節。

旅客與寶可夢的粉絲，更可期待一系列與寶可夢合作的獨家收藏品；這些收藏品只能透過酷航網站和酷航行動APP購買之航班購得，以及酷航航班上購買。同時，台灣的天空，將有機會可以看到酷航皮卡丘彩繪機航班，請密切注意酷航網站飛翔皮卡丘計畫航班的相關資訊，可以參考酷航官網、Facebook 和 Instagram 頁面。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）