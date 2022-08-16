【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天，出門旅行了嗎？炎炎夏日裡，還沒想好要去哪玩嗎？旅遊電商平台Klook公布《2022夏日人氣戶外體驗Top 20》排名，根據2022年6、7月在Klook上戶外活動預訂數排行，其中玩水相關體驗成為人氣王，Top 20榜單中多達9成是出海賞鯨、SUP立槳獨木舟和離島跳島等水上活動；此外旅客對秘境探險體驗的關注度也持續攀升，像是探索綠島藍洞秘境或是到南澳那山那谷體驗漂漂河，顯示經歷兩年國旅的蓬勃發展，旅客也越玩越深入，越玩越懂玩！

炎炎夏日玩水去！出海賞鯨、SUP立槳、獨木舟等水上活動人氣夯

近日戶外氣溫持續升高，玩水成了許多旅客的首選，《2022夏日人氣戶外體驗Top 20》榜單中光是玩水體驗就佔了9成，又以「出海賞鯨」「SUP立式划槳」「獨木舟」等水上活動最受歡迎；像是宜蘭龜山島賞鯨體驗，除了可以環繞龜山島、追尋鯨豚的蹤跡，還會行經夢幻奶藍色的牛奶海，喜歡健走的旅客還能搶先預訂登島爬401高地的每日限額，多種玩法讓龜山島賞鯨體驗成為夏日人氣戶外體驗Top 20的第1名；花蓮外海也是熱門的賞鯨地點，特別是春夏期間跟著在地人的腳步，就有機會一睹抹香鯨、偽虎鯨等中大型鯨群的身影。

除了賞鯨，SUP立式划槳和獨木舟等水上活動也相當受歡迎，包括澎湖隘門沙灘或是墾丁中洲秘境等都是體驗SUP或獨木舟的熱門地點，許多旅客也會選擇到南投日月潭體驗SUP立槳，沈浸在日月潭獨有的煙霧渺渺與湖光天色，感受在海邊截然不同的療癒感。

▲澎湖南方四島擁有豐富的海洋資源和美景，還能浮潛到海平面下欣賞宛如薰衣草森林的繽紛珊瑚礁。 圖：Klook／提供

離島魅力不減！澎湖、小琉球、綠島及蘭嶼紛紛上榜

台灣每座離島都有其獨特魅力，澎湖絕美沙灘與玄武岩天然美景、小琉球海平面底下悠游的海龜、蘭嶼生態與達悟文化等，玩法豐富多變；其中澎湖受到花火節加持，成為許多旅客心目中每年必去的目的地，到南方四島、吉貝島體驗跳島更是人氣活動之一，躍升至戶外體驗Top 20榜單中的第2、3名。

澎湖南方四島擁有豐富的海洋資源和美景，非常適合跳島一日遊，到美麗的東嶼坪感受純淨的海洋與人文景觀，或造訪藍洞一窺陽光從玄武岩灑落的夢幻美景，還能浮潛到海平面下欣賞宛如薰衣草森林的繽紛珊瑚礁；擁有夢幻白沙沙灘的吉貝島也非常適合跳島體驗，欣賞清澈的吉貝海灣和目斗嶼燈塔，還能暢玩各種水上活動，也是今年人氣爆棚的戶外體驗之一。

除此之外，在綠島安排三天兩夜的浮潛與生態之旅同樣也相當熱門，不僅可參加浮潛體驗，觀賞絢爛美麗的海底珊瑚礁，還有機會巧遇野生梅花鹿；前往蘭嶼感受不同的文化習俗，體驗當地獨有的拼板舟及探索達悟族文化資產，或是在小琉球潛入乾淨清澈的海水中，與海龜一同共游，也是夏日非常受歡迎的戶外體驗！

▲四周圍繞裙狀珊瑚礁、需徒步礁石路才能到達的神秘海蝕洞秘境綠島藍洞探險。 圖：Klook／提供

深度體驗人氣旺！秘境探險創造與眾不同的故事

近年來，國旅型態朝深度旅遊發展，在《2022夏日熱門戶外體驗Top20》榜單當中，秘境探險體驗就佔了其中4位，包括四周圍繞裙狀珊瑚礁、需徒步礁石路才能到達的神秘海蝕洞秘境綠島藍洞探險；在南澳南溪中，乘著大型泳圈隨著水流漂浮，體驗刺激急流與緩流的那山那谷漂流探險，以及欣賞原始亞熱帶叢林之美的花蓮樹頂探險和墾丁中洲秘境划SUP等，顯示除了夏天玩水的熱門活動外，也有越來越多旅客渴求與眾不同的冒險體驗，就是要玩得跟別人不一樣。

▲前往蘭嶼感受不同的文化習俗，體驗當地獨有的拼板舟及探索達悟族文化資產。 圖：Klook／提供

▲榜上第10名的屏東海生館夜宿體驗適合闔家一同前往，與海洋生物共眠，來一趟珍貴的海洋巡禮。 圖：Klook／提供

打造難忘旅遊回憶！夜宿屏東海生館、台東熱氣球體驗關注度高；天空之鏡特殊打卡點同樣吸睛 除了不同以往的探險活動外，也有不少旅客希望透過各種特殊戶外體驗、累積難忘的旅遊回憶，榜上第10名的屏東海生館夜宿體驗，除了白天實際造訪野外潮間帶，觀察有趣的生物特性外，夜晚還能在光影交錯的海底隧道、如夢似幻的大洋池與海藻森林內任選睡眠區，適合闔家一同前往，與海洋生物共眠，來一趟珍貴的海洋巡禮。

▲花蓮體驗沙灘車，親自駕駛沙灘車奔馳在海灘上，還能前往花蓮「天空之鏡」秘境，用各種角度拍出海天一線的大師級系列美照。 圖：Klook／提供

台東熱氣球之旅同樣也榜上有名，不用飛去土耳其，也能感受搭熱氣球的廣闊視野，搭乘熱氣球緩緩翱翔天際，在天空中漫步飛翔，俯瞰風景秀麗的鹿寮溪和卑南溪，用不同的角度將東台灣每一吋的景色收進眼底，更是永生難忘的旅遊回憶；此外到花蓮體驗沙灘車，親自駕駛沙灘車奔馳在海灘上，遠望遼闊的太平洋，還能前往花蓮「天空之鏡」秘境，在最靠近天空的角落，用各種角度拍出海天一線的大師級系列美照，為旅途留下完美紀念。

【夏日熱門戶外體驗Top 20】

01.宜蘭 / 龜山島登島 & 賞鯨體驗

02.澎湖 / 南方四島跳島體驗 & 薰衣草森林浮潛

03.澎湖 / 吉貝島跳島體驗

04.澎湖 / 夜釣小管 & 海上BBQ

05.花蓮 / 多羅滿海洋賞鯨體驗

06.屏東 / 小琉球浮潛體驗

07.花蓮 / 秀姑巒溪泛舟

08.澎湖 / 隘門沙灘透明獨木舟 & SUP & 浮潛

09.基隆 / 基隆嶼繞島 & 登島體驗

10.屏東 / 海生館夜宿體驗

11.屏東 / 墾丁南灣水上活動（水上摩托車、香蕉船等）

12.花蓮 / 51區沙灘車自駕體驗 & 天空之鏡

13.綠島 / 浮潛&生態之旅

14.南投 / 日月潭SUP體驗

15.花蓮 / 森林樹頂探險體驗

16.屏東 / 墾丁中洲秘境SUP體驗

17.綠島 / 藍洞祕境探險

18.蘭嶼 / 浮潛＆生態體驗

19.宜蘭 / 那山那谷漂流探險

20.台東 / 熱氣球之旅

*統計時間：2022年6月1日至7月30日戶外活動預訂數前20名

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）