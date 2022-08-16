葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸，將有精彩的立槳展演。(市議員陳清龍服務處提供)

泡泡仙子嘉年華除精彩表演，也將和民眾互動同樂。(市議員陳清龍服務處提供)

泡泡仙子嘉年華除精彩表演，也將和民眾互動同樂。(市議員陳清龍服務處提供)

泡泡仙子嘉年華除精彩表演，也將和民眾互動同樂。(市議員陳清龍服務處提供)

台中市豐原葫蘆墩公園首次爵士野餐溪畔音樂會，8月20日將在葫蘆墩公園第五區輕舟水岸登場，現場除有知名爵士樂團演奏浪漫樂曲，還有泡泡家族與覺帶風滑俱樂部帶來精彩泡泡趴與水上SUP立槳展演。台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍說，歡迎大家相偕來野餐，免費聆聽爵士樂、玩泡泡趴及看SUP立槳展演。

陳清龍指出，爵士野餐溪畔音樂會20日下午3時開鑼後，直到傍晚6時30分結束，歡迎鄉親帶著美食、野餐墊扶老攜幼一起參加，活動完全免費；現場有爵士樂團高水準演奏，還有泡泡仙子嘉年華、SUP立槳精彩展演及互動，現場充滿悠閒熱鬧又歡樂氣氛、精彩可期。

主辦單位表示，泡泡仙子嘉年華中，首席表演者蘇仲太有高超泡泡技藝及超過十項金氏世界紀錄；Jazzhead爵士四重奏，擅長將華語金曲結合爵士，用現代演奏方式代出歌曲年代感；中西爵士大樂團則致力於教學跟挖掘爵士樂好手；擔任SUP立槳展演的覺帶風滑俱樂部，教練、助教人人都是風箏衝浪、SUP立槳衝浪等水上運動高手。

陳清龍說，這是葫蘆墩公園第一次有結合爵士樂、泡泡趴、水上SUP立槳展演的音樂野餐，希能藉由浪漫爵士樂傳遞，用聽覺串聯「水岸花都、葫蘆墩公園」溪畔的美景視覺，讓民眾在平時忙碌擾嚷之餘，能夠放慢腳步坐在溪畔，用心領略葫蘆墩公園、軟埤溪畔的悠閒美景。

陳清龍強調，經他不斷爭取葫蘆墩公園及軟埤仔溪整治，市府向中央爭取1.5億元經費已到位，葫蘆墩圳掀蓋二期整治爭取中央補助1.6億元，也初步獲得核定，朝水岸花都城市邁進的豐原會越來越美、越來越宜居，將成為台中最幸福的城市。