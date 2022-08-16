隔夜美股三大指數開低收高，金龍中國指數連漲第4天，但在本地重量級科技股下跌和中國地產股大漲相互抵銷下，周二香港股市盤中小漲。恆生指數開漲0.3%，目前漲0.2%，報20084.818點。國企股(H股)漲0.4%，為6842.09點。

恆生科技股指數微跌0.05%，閱文集團重挫7.7%，跌幅最大。明源雲漲3.2%，表現最佳；其次為京東集團漲2.34%。

閱文集團上半年應屬股東淨利較去年同期暴跌78.89%，每股盈餘0.23元人民幣，公司宣布不配發年中股利。

大陸地產股和物管股全面大漲。路透援引消息人士報導，中國金融監管機關推出新措施以緩解房市的流動性壓力。其國有增信機構中債信用增進公司將為民營房企發債提供效力更強的「全額不可撤銷擔保」。

龍湖應聲大漲14.7%，碧桂園漲12.1%，旭輝漲15.6%，新城發展漲10.7%，中海外漲5.1%。碧服現漲17.6%，稍早前漲21%，在藍籌股中表現最佳。

比亞迪小漲0.8%，該公司擬斥資285億元人民幣在江西宜春建造電池生產基地。

受原油價格大跌拖累，「三桶油」走低，以中石油跌2.4%，表現最差。

理想汽車跌2.2%，稍早前跌4%，該公司第二季淨損達6.41億元人民幣，遠超出去年同期的淨損2.36億元人民幣。