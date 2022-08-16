美國7月CPI與PPI通膨數據放緩且低於預期，暫解聯準會（Fed）積極緊縮擔憂，加以8月消費者信心有所回升，掩蓋輝達及美光兩大半導體廠財測預警利空，資金回流股市風險性資產，美股與全球股市延續上漲走勢。

統計過去一周整體股票型ETF資金持續淨流入，金額攀升至149.66億美元，主要流入美國160.73億美元、全球型27.19億美元，新興市場、亞太分別淨流入4.41億與3.79億美元。但歐洲仍持續再流出31.75億美元，大陸也淨流出7.06億美元。產業ETF主要淨流入科技、核心消費與能源，前三大淨流出產業為醫療保健、主題型及不動產。

富蘭克林證券投顧表示，美國7月通膨降溫，且企業財報偶傳佳音，並未如先前預期悲觀，激勵全球股市及利差型債市強勁反彈，美股三大指數有望挑戰年線反壓，但美國通膨絕對水準仍高，預期年底前仍無法改變Fed升息立場，後續關注Fed利率會議記錄，及零售和科技股財報，從中發掘經濟和政策前景方向。

富蘭克林證券投顧建議，股市評價面修正後將回歸基本面，看好具備長線成長趨勢和政策作多題材，現階段建議採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，股票採分批加碼及定期定額策略介入，看好基礎建設及公用事業產業，兼具抗景氣循環和政策做多利基。科技和生技基金短線波動仍大，但長期創新趨勢正向，維持定期定額策略。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，目前市場面臨景氣放緩、通膨與利率水準攀升，及地緣政治風險增溫等總經變數不確定性，然而基礎建設產業除能提供穩定且高度可預測的現金流，同時具備長期結構性成長機會外，甚至可將通膨與利率風險轉嫁出去，在目前投資環境中，相對更具優勢。