財長蘇建榮16日受資深媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時表示，總統蔡英文推動投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，有效讓我國經濟結構改變，促使產業回流，也讓稅收增加，因此近年財政部可適度還債，讓財政更為穩健。

蘇建榮指出，自他2018年中出任財長至2021年年底，約四年多來，總預算實質還債約3,700餘億元，使國家財政面對重大衝擊時，仍具財政韌性。

此外，今年編列的法定債務還本960億元，截至今年7月底，已全數還完，下半年則依照我國財政整體情況增加還債。

蘇建榮表示，今年總稅收應跟去年差不多，只不過去年稅收成長來自證交稅的明顯成長，惟今年證交稅稅收沒那麼好，若能達到預算數就算是不錯。今年因去年經濟成長，上市櫃企業獲利增加，今年營所稅增加許多稅收，因此優於預期。