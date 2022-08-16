參議院外委會亞太主席馬基率團訪台，共軍為此再度宣布軍演，日前又傳出8月底前還會有訪團來台。對此，外交部表示，外交部竭誠歡迎美國國會議員及各界友人未來繼續訪問台灣、支持台灣，至於未來訪團的相關資訊，若有具體結果，外交部會適時說明。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，美國國務院發言人普萊斯美東時間8月15日在例行新聞簡報會上指出，美國國會議員數十年來持續造訪台灣，國會議員訪台完全符合美國的政策，是中國單方破壞現狀，中國軍演是挑釁且沒有必要的作為，中方完全反應過度」，外交部對美國國務院的評論表示認同與肯定。

她說，台美關係友好密切，美國國會議員訪問台灣的慣例行之有年。以今年為例，到目前已累計19名國會議員，其中有8位參議員、11位眾議員來台灣訪問、去年也有14位國會議員，包括3位參議員、11位眾議員抵台訪問。

歐江安強調，外交部竭誠歡迎美國國會議員及各界友人未來繼續訪問台灣、支持台灣，與我方深化各領域的合作交流。至於有關未來訪團的相關資訊，若有具體結果，外交部會適時說明。