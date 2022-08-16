新冠病毒變異快速，上半年Omicron疫情全球延燒，PCR檢測需求旺。瑞基(4171)2022第二季合併營收3.23億元，較去年成長17.3%；歸屬於母公司稅後淨利為1.37億元，年成長25%；EPS3.28元。上半年合併營收5.59億元，年增10%；歸屬於母公司稅後淨利為2.37億元，同期成長16.9%；營業毛利73%，EPS5.67元。

瑞基上半年表現再創高峰，成長動能主要來自以新冠檢測相關產品為主的人病體外檢測市場，佔總體營收81.76%。主要市場為東北亞，因台灣爆發Omicron疫情，致PCR需求暴增，佔總體營收71.91%，較去年同期成長1.12倍。

展望下半年，人病體外檢測市場，除持續監測新冠病疫株，將因應國內外在地政策，以客製相應銷售策略，提供使用者所需產品，建立不同檢驗方案，協助使用者獲利為主要發展方向。畜產市場，將飛往東南亞及中東，參與當地實體展會，針對當地爆發的疾病及產業的轉型，提供疫苗均勻度、生物安全、定期監控等解決方案。次世代定序前處理相關應用方面，本月已開始原型機內部測試，最快年底前推出首台新世代自動建庫設備與通用型萃取試劑，將對瑞基帶來正面效益。