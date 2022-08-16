寵物市集後結餘1百包飼料，張美慧分送給愛狗園區，邀各界關心毛小孩議題。（張美慧服務處提供）

花蓮仍有多處人狗園，流浪狗問題仍待各界關心。（張美慧服務處提供）

田智宣文化藝術基金會創辦人、花蓮縣議員張美慧舉辦寵物市集，邀各界關心毛小孩議題，活動結餘有一百包、重3500公斤的犬隻飼料，昨捐贈花蓮3處民間收容狗園，可協助飼養近400隻犬隻，減輕愛犬人士負擔。她說《花蓮縣動保自治條例》送入議會審議，花蓮動保問題仍有待關注，希望縣府加把勁，朝友善動物城市邁進。

田智宣基金會日前籌辦寵物犬來玩市集，廠商愛心贊助犬隻飼料，但活動日遇大雨，影響節目進行，犬隻飼料未發出，張美慧因此發想，將犬飼料轉贈給民間犬隻收容處所。

本身也是愛狗人士的張美慧說，私人狗園，除了原有照顧的犬隻之外，也常常會在園區入口處，發現被人惡意棄養的犬隻，不忍生命消逝，導致所收容的犬隻數不斷增加，飼料需求量也相對龐大，負擔十分沈重。因此將這批飼料分送給3處狗園。

張美慧表示，花蓮縣流浪動物救助協會理事長的杜羅芬，目前有3處狗園，收容約300多隻，每日飼料耗費量近100公斤；另一個飼料捐贈處，是愛媽朱素梅的狗園，朱阿姨上個月過世，預計9月中，由花蓮縣動植物防疫所接手收容，目前園區仍有40隻狗需照顧；另一處則是在吉安鄉林阿姨的狗園。

張美慧表示，愛爸愛媽成立的狗園，愛心收容流浪犬隻，但礙於法令，用地無法合法化，且犬隻收容環境問題，也常遭居民反對。但真正的問題，仍在於源頭減量措施、宣導或獎罰飼主責任，多管齊下，而且需要長時間才能看見成效，持續推動，就會有成果，降低社會問題。

張美慧說，議員4年任期來爭取寵物運動公園、關注流浪犬數量、收容、捕獸夾氾濫問題、街道犬貓遺體處理方式、動物火化爭議，促成動保平台會議、督促制定《花蓮縣動保自治條例》草案，議會即將審議草案，但花蓮的動保問題有許多仍待處理問題，希望縣府加把勁，將花蓮打造友善動物城市。