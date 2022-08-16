台北市政府規畫在士林區芝山國小設置首間校園老人日間照顧中心，相關工程已趁暑假期間入場施作，日前家長才因工程車和機具置放在校內卻毫無告示和護欄表達強烈抗議，16日上午重啟工程後，因施工聲相當吵雜，家長再度聚集在校門口怒控校方不顧兒童安全和學習權利，還嗆社會局是「騙子」，現場氣氛相當火爆。

芝山國小10多名家長昨晚聽聞施工消息，急忙趕在今日上午於校門口集結抗議，在地議員張斯綱、陳建銘及議員參選人劉仕傑等人也到場關心，起初眾人被警衛阻擋在外不得其門而入，幾經周旋，大批人馬才順利進到校內，向社會局官員及校長林勝聰表達不滿，還數度爆發口角衝突。

有家長在現場暴怒，質問本周還有小孩在學校上課，為何選在此時進場施工還發出巨大的聲響，影響學習品質和人身安全，「難道少部分孩子的命都不是命」，還痛批市府此舉是在「整家長」，家長們從頭到尾都被社會局哄騙；林勝聰則強調本周上課的學生數較少，也有請人維護安全。

張斯綱表示，北市社會局在7月初舉辦說明會，社會局長周榆修、台北市副市長黃珊珊也同意建立外部監督機制，他和多名家長都認為應在機制建立後才進場施工，先平息眾人的怨氣，如今市府卻自毀承諾，沒能和家長好好溝通。

張斯綱認為，現在幼兒園還在進行暑期輔導，挑在此時施工不太妥當，10多天前家長就曾阻擋市府施工計畫，期望能在溝通順暢、安全無虞的情況下進行，但期間都沒有溝通，也強調大家不是反對長照機構進入校園，只是進來後互動模式應好好討論。

對此，社會局強調，相關室內裝修工程皆有向建管處申請合法許可證，且市府原計畫假日施工，但因家長會及部分社區民眾反對，經社會局、教育局及受託單位及施工廠商討論後，評估日照中心旁的公共托育家園恐受工程影響，決議8月16日至8月19日暫停收托，同時協助有需求的家長媒合照顧資源。

社會局表示，幼兒園暑期課後留園至本周結束，考量教室與日照中心施工地點位處不同棟，且夏天會關閉門窗開冷氣，評估過後暫不停課。但因幼兒園家長反應工程噪音影響教學品質，未來教育局、芝山國小校方會再與施工單位協調工程施工順序，盡可能不影響幼兒園教學為施工原則。