大學招生首次採分科測驗已放榜，一名網友在Decard發文指出，自己26歲在科技公司工作，今年沒特別準備就跟家教生一起上考場，分發結果考上了醫學系，但也讓他陷入天人交戰，不知道是否該拋下工作去讀醫學系，引發網友熱烈討論。

原PO學歷是台大畢業，他在Dcard以「裸考上醫學系要去念嗎？」為題發文指出，今年分科測驗他跟家教生一起上考場，因為平常有在教學，所以沒特別做準備就去考了，結果分發結果上了某醫學系，原PO陷入兩難，因為目前已在科技公司工作，念醫學系真的不在計畫中，又要好幾年時間，而且今年已26歲，不知去唸划算嗎？

不少網友建議原PO應該去念醫學系，紛紛表示「當然要去唸，當醫生蠻值得的，而且你在科技業待過，目前應該也不缺錢」、「當上醫生就是人生勝利組，社會地位、生活品質、薪水都比工程師好，在醫院很多護理師還會主動去貼醫生」、「科技業工程師社會地位終究比不過醫生」、「當醫生穩定月薪破40萬，一定選醫學系」、「建議去念醫，除非你科技業有把握做到主管一路升，不然到40歲左右就有職業危機。但醫生做到60歲以上都沒問題，有興趣做研究的話也可以在學校教課」。

但也有網友持不同看法「家族有科技業也有醫療行業的，大家都一致推科技業，因為想當醫生上學就要花很多錢，然後還要實習，再花個好幾年才能爬上主治，而且實習的時候日夜顛倒，錢也沒很多」、「不划算，唸書+實習出來都至少35歲了」、「原PO這個年紀完全不值得」。

根據1111人力銀行調查，若以平均月薪來說，醫師薪資待遇優於工程師，根據統計，醫學系畢業薪資約9萬844元，工作1~3年達11萬9028元，工作超過7年月薪逼近20萬元；至於科技業方面，以國內最搶手的IC設計工程師職務為例，大學畢業起薪5萬5796元，工作7年以上月薪則為8萬5020元。