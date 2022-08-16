為提供客人有別傳統的美食餐飲體驗，煙波 集團宣布攜手米其林必比登推介名店「沁園春」合作，於煙波飯店的早餐餐檯端出傳統上海市井點心，以及煙波主廚團隊研發的獨創蔥油拌麵，讓旅客在煙波即能體驗上海風味小吃文化。此季度自9月1日至11月30日期間限定推出，於每週六日一早餐時段供應沁園春熱銷點心、每週二至五提供煙波主廚獨創蔥油拌麵，為旅途的美好早晨注入異趣的老上海況味。

煙波集團自2020年度推出全新品牌早餐企劃「煙波早堂」，主打兼具在地故事性與獨創性的飯店早餐，藉由蒐羅台灣在地食材之最，融會國際飲食文化精髓，打造出煙波早堂每季度別具特色的早餐企劃，讓煙波旅客都能透過味蕾感受不同的在地旅遊氛圍。

米其林必比登推介名店「沁園春」，傳承江浙點心及美味滬菜的一脈特色至今已第四代，數十年以講究工序、繁複製程手工捏製顆顆內餡飽滿的豆沙大包及菜肉大包，用堅持真味重現兒時自家蒸籠開蓋後，霧氣中麵皮香與竹香繚繞的懷舊記憶。

此季度煙波早堂與「沁園春」合作，每週六日一於「新竹湖濱館」、「蘇澳四季雙泉館」、「台南館」供應沁園春之熱銷商品「菜肉大包」－於製麵皮時加入鮮奶，咀嚼軟綿的片刻飄出淡淡奶香且同時保有老麵的口感，內餡中清脆薺菜與紮實豬後腿肉相互搭配，滋味絕妙！另於「花蓮館」、「宜蘭館」、「花蓮太魯閣-沁海館」則提供「豆沙大包」－烏豆沙內餡經過細膩製程，嘗起來絲滑綿潤、甜而不膩，每口充斥滿滿幸福感！讓旅客在體驗各城市的風光旖旎時，也能在煙波細細品嘗 做工極其考究、滿嘴噴香的上海道地料理。

「煙波早堂－巷弄炊煙的飽滿滋味！」週二至週五供應煙波主廚團隊研製的上海市井麵點「蔥油拌麵」，發想來自於美味滬菜「濃油赤醬」的一脈特色，意即油寬色重、湯鹵醇厚。新季度煙波早堂取用其「油」之風味意義，於煙波旗下飯店推出獨創蔥油拌麵，作法為提煉雞油時加入辛香料與大量蔬菜吊出香氣及甘甜味，過濾後靜置片刻，加入紅蔥頭一同油炸，控制火候的功夫在於能將紅蔥頭的辛香恰好浸入鮮甜雞油中且不發苦味，拌麵的靈魂基底「雞油蔥」即完成。

「新竹湖濱館－北埔紅糟豬蔥油拌麵」特選台灣豬添加紅糟辛香料恪守古法醃製後大火入蒸，紅糟肉散發紅潤色澤與獨特香氣，搭配吸附大量雞油蔥的關廟細麵，香氣撲鼻、令人欲罷不能。「台南館－香酥吻仔魚金蔥拌麵」將鮮味滿滿的吻仔魚、蝦卵與傳統台南意麵一同拌攪，麵條浸入海味及雞油蔥中，大口吸入鮮香濃郁！「花蓮太魯閣-沁海館－原民鹹豬肉蔥拌麵」鹹豬肉以新鮮香料醃製後烤至外皮香脆、肉質軟嫩多汁，再搭配與雞油蔥交融的彈口玉里麵成就銷魂美味。本季度煙波早堂企劃於9月1日正式開跑，專案資訊可上煙波集團官網煙波早堂頁面查詢。