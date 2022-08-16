新加坡副總理兼財長黃循財即將接任總理，於當地時間15日接受美媒訪問時警告，如果中國和美國不與對方接觸，緩和在台灣問題上日益升溫的緊張局勢，雙方可能會如「夢遊」般地走向衝突。

香港東網報導，黃循財受訪時表示，從美國眾議院議長裴洛西訪台，及大陸隨後在台灣周邊舉行軍演後，中美關係正處於令人非常擔憂的軌道上。他強調，開始看到兩國正做出一系列決定，將把雙方帶入越來越危險的領域，雖然無人有意開戰，但將會如夢遊般地逐漸走向衝突，強調這是最大的問題和危險。

黃循財對此表示擔憂，稱台海或南海可能發生意外和誤判，如2001年一架美軍偵察機與一架解放軍戰機相撞後緊急迫降，希望雙方領導層，尤其是最高層級能繼續互相接觸，並做出明智和理性的決定防止情況惡化。他指出，國際社會正進入新世界秩序，包括貿易、經濟和金融被當成地緣政治競爭的工具，世界恐將進一步分裂。