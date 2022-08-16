日本女團「AKB48」29歲前人氣成員峯岸南，去年5月宣布畢業離隊，畢業後仍活躍於綜藝節目與媒體，近期更跨足日本17直播，去年她與擁有658萬人訂閱的人氣YouTube組合「東海 on air」成員Tetsuya陷入熱戀，兩人於今(16)日宣布結婚喜訊，峯岸南並未懷孕，婚後也會繼續工作。

兩人聲明中表示：「從現在開始，我們將像家人一樣相互支持，更加投入到我們的工作中，會盡力而為。」經紀公司則透露，目前婚禮暫時未定。粉絲們聽到這個消息紛紛給予祝褔，此外，小嶋陽菜、大島涼花、大島麻衣等前隊友兼好友也都在推特留言恭喜。

Tetsuya興奮表示：「我在高一時，就在電視上看到峯岸南，當時對她一見鍾情，能和她結婚，真的像夢一樣，而不是幻想。」他補充說：「一開始在心儀的人面前很緊張，很難和她好好說話，直到出去吃飯過幾次，才發現她平凡的一面。」

現年29歲的峯岸南過去在AKB48曾因為違反偶像不能戀愛的禁愛令，直播剃髮畫面掀起軒然大波，落淚的畫面相當令人心疼，從團體畢業後她則努力在各方面求發展，在結婚發文中也提到，與先生每天的生活都很開心，是個能將她從負面情緒拉起來的存在。