國家通訊傳播委員會(NCC)今(16)日舉行《數位中介服務法》草案公開說明會，民團表示，整部草案未針對「妨害兒少身心」的不當內容做任何規範，也質疑費力耗時的限制令申請程序能否及時保護兒少個資。

公民參與媒體改革聯盟林月琴召集人發言表示，《數位中介服務法》草案不但無法解決現行問題，甚至會延伸出更多問題，舉例來說，NCC宣稱專責機構為網路內容防護機制「iWIN」的放大版，專責機構卻沒有處理民間團體或一般民眾的不當內容申訴。

林月琴說，專責機構很可能會變成只處理政府的快速通知服務、傳遞行政處分書和法院的資訊限制令而已，不但弱化民間監督網路平台之力量，更不利兒少內容的防護。

林月琴強調，整部草案未針對「妨害兒少身心」的不當內容做任何規範，質疑NCC罔顧兒少權益、漠視網路環境對兒少的潛在威脅。而在緊急資訊限制令方面，NCC也應該說明法院是否有量能快速處理大量的資訊限制令，特別是未成年兒少個資曝光需要快速止血，目前費力耗時的限制令申請程序是否能及時保護兒少個資仍是個問題。

林月琴建議，NCC應再審慎評估草案內容，積極解決網路平台中的有害內容及違法資訊等問題，還給全民一個安心、健全的網路使用環境。