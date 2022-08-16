製程自動化感測器廠桓達（4549）第二季、上半年合併營收及獲利，以及7月及前七月合併營收，全面都改寫同期新高。16日下午將參加櫃買中心舉辦線上法說會說明上半年財報及營運展望。

桓達表示，大陸上海廠因防疫而停工近兩個月，前七月年減20％，彌平封城所造成的衰退，全年仍追求營收及獲利創新高。

桓達第二季合併營收達3.38億元、營業利益1.07億元、匯兌收益近1千多萬元挹注，稅前盈餘1.29億元、本期淨利1億元、EPS從去年同期1.67元增加至2.26元，改寫同期新高。

桓達上半年合併營收6.32億元、營業利益為1.67億元、匯兌收益0.12億元挹注，稅前純益2.10億元、本期淨利1.62億元，EPS也由去年同期2.8元增至3.64元，創同期新高。

桓達7月合併營收1.45億元、年成長39.81％；前七月合併營收7.77億元，年增幅15.90％。

桓達主管會前受訪表示，美國、海外經銷商及台灣等市場是第三季營運成長的主要動能，大陸上海廠配合當地政府防疫，停工近兩個月，致使大陸前七月業績年減20％，但美國市場前七月年增幅150％，是成長幅度最大的市場，主要是頁岩油系統商因國際油價大漲，競爭對手也因成本上漲而調漲報價，加上交期延長，讓客戶增加對桓達採購感測器及流量計，目前在手訂單1.8億元，預計第三、四季出貨，部分訂單2、3千萬元會在明年第一季出貨，前七月出貨1.7億元，全年出貨預估3億元，優於去年出貨2.2億元。