桃園第28座天幕球場啟用，市長鄭文燦表示，增設天幕後平均可提升7成使用率。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區大華街旁的宏竹天幕籃球場16日啟用，這是全市第28座、大竹地區首座天幕球場。市長鄭文燦表示，天幕球場不怕日曬雨淋，是新型增加活動空間的方式，且經調查平均可提升7成的使用率，推行以來大受肯定，未來將以生活圈為單位逐步建置。

蘆竹區公所表示，走大華街不到5分鐘就可以抵達航空城開發範圍，將來待航空城開發後，這邊的位置就會顯得相當重要，宏竹天幕籃球場基地面積共1667平方公尺、約500坪，土地所有權人為國防政治作戰部，經爭取後目前土地由公所代管。該座籃球場呈東西向，加上原本沒有天幕，民眾打球時會受到太陽光照射影響，為此斥資總經費1536萬元，中央補助500萬元，其餘有市府與地方自籌增建天幕等設施。

「這是大竹地區首座、蘆竹區第2座、全市第28座天幕球場！」蘆竹公所指出，天幕高度為8.4公尺、面積615平方公尺，而籃球場面積420平方公尺，球場最怕緊鄰道路，民眾打球也 會深怕球不小心飛出去，因此也建置4公尺高的圍籬，防止球滾到馬路上，另還增設8盞照明設施，讓晚上也能有良好的視線可以打球。

鄭文燦說，天幕球場無論白天、晚上、晴天及雨天都可以使用，周遭社區也能在此舉辦小型活動，屬於多功能型的球場，且經調查結果發現天幕球場能讓使用度提升7成，推動該計畫至今建置28座天幕球場，大獲肯定。蘆竹地區將以生活圈來建置天幕球場，山腳地區、海湖地區都已有在規畫中，桃園近幾年的城市轉型相當成功，未來也會針對各種閒置空間進行活化，讓民眾有感地方建設。