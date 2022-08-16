國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐與吳斯懷今天到柬埔寨與當地台商座談，商討營救受騙國人。洪孟楷指出，我國在柬埔寨沒有代表處，由駐越南胡志明市代表處協助，看到駐胡志明市的外交人員，一個人忙到分身乏術，臉上受傷一直無法復原，擴散成蜂窩性組織炎，他允諾返台後將在立院提案要求專案增派人力，不讓外館人員孤軍奮戰。

三名立委今日上午與約40位在地企業座談，關注近期詐騙、人蛇案件，踴躍提出交流意見，讓大家更能掌握。柬埔寨台商會長痛陳，這樣的詐騙案件其實之前就已有關切，而更早在近一個月前就以亞洲台商總會正式公函向政府陳情，「柬埔寨詐騙十分嚴重、政府相關單位應重視。」盼給予外館足夠經費與人力，才能處理人道救援、避免造成國際問題。如今一個月過去，到底政府動起來了沒？沒有增加人力支援、就是讓外館人員獨自面對、孤立無援。

洪孟楷指出，駐胡志明辦事處處理柬埔寨詐騙救援問題，目前只有一位年約30歲的女姓外交人員負責辦理急難救助，很難想像這樣的業務量竟然是這樣處理，她辛苦到臉上受傷後一直無法復原，已經擴散到蜂窩性組織炎，這麼重要且國內關注的重要議題，當然應該要專案人力、增加員額、快速因應。雖然柬國是一中政策，但我們該做、能做、應做的還是要做。

洪孟楷與鄭正鈐、吳斯懷共同承諾，回台後立即提出立法院全院提案，最快速度要求外交部、內政部警政署等調配人力，不能讓外館同仁孤軍奮戰。

洪孟楷也提到，外館行政流程的繁瑣，包括一個公文跑了兩個月仍無下文，因此他特別要求，應該有單一窗口協助柬埔寨的國人聯繫，而國內跨部會的溝通應該是政府部門要負責的，絕不能把行政的官僚怠惰變成公文回應拖延的藉口。剛上任一個多月的駐胡志明市辦事處處長應簡化行政sop，這些相關問題，不是第一件、也不會是最後一件，建立簡化流程，才能協助解決可能問題。

洪孟楷強調，沒有人會希望台灣鄉親在柬國受到非法的對待，但在地也直言，「不可能的高薪工作、絕對就是騙局！」從電信詐騙、網賭（線上博弈）、到現在人蛇犯罪，都是利用高薪誘惑，成年人要為自己行為負責，就不該受到誘惑前往，千萬不要被白吃的午餐誘惑。