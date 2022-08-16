國民黨提名參選人謝福弘回擊，鍾東錦說法坐實為自己而戰，根本不是為了國民黨。（謝福弘團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦表態參選縣長到底，他16日再度接受專訪時，指國民黨同黨提名參選人謝福弘為選舉才服務基層，跟他自己準備2年多有所差異，鄉親都看在眼中；對此，謝福弘反擊，鍾東錦話講越多漏洞越多，他獲黨提名才啟動選戰策略，是尊重黨意，鍾備戰2年可見其居心是為自己而戰。

主持人問到這次苗栗選情是2藍2綠對決，且民調結果鍾東錦位居第1，如何看待檯面上4位候選人。鍾東錦說，他是所有參選人中起步最早，也是準備最久的人，在地方服務最多，因此在18鄉鎮市都有他的支持者，而在各項民調中徐定禎位居第2落後於他，徐參加過縣長、立委兩次大選，有一定的聲量跟知名度，實力確實不容小覷。

鍾東錦表示，另外時代力量籍參選人宋國鼎，有黨的奧援，其身分是律師也是年輕人，現在也是苗栗縣議員，在問政上也算犀利，以年輕人來說是相當優秀，但跟苗栗淵源不深。

對於謝福弘位居民調最後，鍾東錦說，平時在地方服務、做過哪些事情，鄉親都會看在眼中，謝福弘從確定競選到啟動至今只有2的多月，相較自己備戰2年多，很明顯有差別，這些民眾都感受得到，他認為不應該只是為了選舉才去服務基層跟別人互動，平時有做足，選舉時才不會臨時抱佛腳跟慌亂。

鍾東錦也提到，他擔任2年苗栗縣黨部主委，跟婦女、婦工、青工民眾服務社等單位都互動良好，國民黨交付給他任務，每件任務雖然沒辦法達到百分百，但至少都在80分以上，包括百場4大公投說明會，還有疫情嚴峻，他也以國民黨名義自掏腰包發贈便當，慰勞前線防疫的人員，幫黨做很多事情。

鍾東錦說，這次提名不盡人意，但每個人都有自己的觀點，他都給予尊重，只是讓他最痛心的是黨中央跟外界指控都是假的，如果諸多指控是真的，他不但退選也即刻辭掉議長的職務，對於黨對他的指控，讓他覺得沉重。

針對鍾東錦說法，謝福弘表示，積極勤走服務地方，是每個參選人投入選戰的基本功，鍾東錦的說法無疑是坐實很想選的念頭，備戰2年多是為自己而戰，根本不是為國民黨而戰，他起步較慢當然是為尊重黨中央，現在獲得黨提名當然是要全力以赴。

謝福弘說，距離年底投票還有一段時間，他雖然比其他參選人起步慢，但他的努力跟認真是鄉親有目共睹，所謂民調也都只是參考值，能不能勝選是民眾對他的感受，他不會在乎鍾的說法，眼前只想做好每件事為年底努力。