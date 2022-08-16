大陸四川省廣漢市三星堆遺址8號坑近日出土首尊鑄有帶翼神獸文物。四翼四足神獸朝天的背上，馱載一株神樹形體。專家推測，神獸是以真實動物抽象創作，直觀顯示古蜀人對青銅尊祭祀禮器有獨特理解和使用方式。

香港東網報導，四翼神獸頭部造型圓潤似虎，展露一口鋒利的牙齒，與三星堆此前出土的寬嘴豬鼻、不露牙齒的神獸風格迥異。另外，此神獸鑄於青銅尊器蓋之上的正中央，更可能是中原地區首個帶蓋銅尊；器蓋外圍稍低位置有一個屈身倒立小銅人，雙手奮力支撐在器蓋邊緣，腳趾、小腿、臂膀肌肉飽滿。

報導指出，其後還出土包括一件大型豬鼻龍形器，長度接近1.3公尺。專家介紹，鼻四周鑄滿牙璋紋飾，龍頭殘留向前生長的右耳，額頭正中殘留一隻獨角，優雅別緻。不過中空的豬鼻龍形器外層厚度只有約3毫米，且尾部開口留下釘孔，專家推測，豬鼻龍可能是古蜀人的建築裝飾，使用時將圓木柱插入龍身，再用銅釘固定連接。