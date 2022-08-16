在癌症治療領域，藥物不斷推陳出新，但不少新藥、新療法沒納入健保給付，導致許多癌友負擔不起而「看得到、吃不到」，甚至出現「要錢，還是要命」的天人交戰的抉擇，相關癌症病友團體發聲希望政府能夠考慮以商保補位健保的方式，減輕癌友和其家屬的經濟負擔。國民黨團今天(16)上午開記者會指出，國內癌友在治療過程中，所面臨到天價的醫療費用，所引發經濟困境，必須讓政府聽到、看到，並且盡速研擬是否能讓商保補位健保的可行性，並參考國外政府部門成功實例，以減輕癌友和其家屬在經濟上的負擔。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據媒體報導，有25％癌友自費治療費用高達上百萬元，一般家庭或個人哪能負擔的起？相對弱勢沒有錢病友，還真的不能生病，萬一生病怎麼辦？這樣的情況非常嚴重。媒體報導也指出，癌友為了籌錢治療而賣房，上百萬元的帳單往往讓癌友陷入生活困境。

國民黨團要求金管會跟衛福部推動更符合癌友需要的商業保險，同時請金管會督導保險公司，檢討保險理賠相關問題，除了現行住院才能理賠，是否能將標靶治療、化療也納入理賠項目，減輕癌友負擔？國民黨團會再邀集衛福部、金管會進行後續協調工作，讓弱勢的癌友也能受到相關的照顧。

黨團副書記長吳怡玎表示，希望衛福部能夠主導商保補位健保，尤其衛福部健保署非常清楚現行給付與不給付的標準。以新加坡為例，由國家衛生部規劃5家商保公司聯合組成，建構私人綜合保險計畫，民眾相信政府所主導的保險計畫，投保人數相當的高，同時壓低保費。以30歲新加坡男性為例，商保費用每月從200多元到900多元台幣，是每個人都可以負擔的費用。

吳怡玎進一步表示，癌症新藥非常昂貴，納入健保平均需要等待2年時間，借鏡英國「癌症藥物基金」為例，讓罹癌病友很快速地嘗試新藥治療，再把治療臨床數據提供給藥廠，再用數據說服國家納入健保給付。這不但可以加速新藥使用時間，也可以讓癌友們更有效率地被治療。

國民黨副秘書長李彥秀表示，衛福部近年來的確有想辦法讓商保輔助健保，而現在健保費每6元就有1元用在癌症治療上，但無論是標靶藥物、新治療法、免疫治療法等治療費用，一年比一年高，恐怕在未來健保在支付癌症治療的比例不會僅有1／6，甚至造成健保的負擔，商保是否能夠補位健保？何時才能夠解決癌友龐大醫療負擔問題？癌友和家屬何時才能看到希望？

李彥秀表示，35年前國民黨執政時期，在醫界一片不看好的情況下推動了健保制度，如果今天能夠再為罹癌的病友和其家屬多做一點事情，希望衛福部和金管會對於癌症醫療保險的商保補位健保，能更盡快規畫出可行性方案。