中市卓男在網路以500元買到20枚爆裂物，他今年3月間深夜騎機車帶2枚出門，行經后里區突然引燃1枚並丟擲，豈料，竟威力強大，發生轟然巨響、冒出濃煙，他嚇到摔車倒地，不顧另枚掉出遺留現場，即慌忙騎車離去，經人發現報警，卓男到案辯稱他只是買爆竹，不知這麼嚴重。台中地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

41歲卓男在今年1月中旬在網路平台以500元購買20枚具有殺傷力及破壞性的點火式爆裂物20枚，3月24日深夜攜帶2枚騎機車出門，行駛經后里區復興街附近，突然引燃1枚丟擲出去，豈料，爆裂物竟發出轟然巨響，並冒濃煙，他竟受驚嚇騎車失去平衡而人車倒地，他藏放在口袋的另枚掉落現場。

尾隨而來的男騎士目睹爆炸現場，撿起遺落爆裂物丟到旁邊停車場入口，卓男倉皇未撿回即騎車離去，廖姓路人見狀報警。警方到場，查扣該枚爆裂物，送鑑定結果竟具有殺傷力即破壞力。

卓男涉犯非法持有爆裂物重罪，依槍砲彈藥刀械管制條例可處5年以上有期徒刑，併科新台幣1千萬元以下罰金。卓男到案，承認該爆裂物是他購買的，並引爆其中1枚，但辯稱，他在網路只是買「水雷爆竹」，並不知道鑑定出來會這麼嚴重。