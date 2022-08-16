半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠主要客戶訂單需求暢旺，2022年第二季稅後淨利雙位數「雙升」創0.58億元新高、每股盈餘（EPS）1.48元，上半年稅後淨利0.9億元、每股盈餘2.28元，雙創同期新高。由於訂單能見度良好，公司對下半年營運維持樂觀。

信紘科第二季合併營收5.85億元，季增9.2％、年增達39.83％，連6季創高。營業利益0.65億元，季增達94.13％、年增達28.72％，亦創歷史新高。毛利率22.31％、營益率11.16％，優於首季18.87％、6.28％，略低於去年同期24.71％、12.13％。

在營收規模創高、本業獲利提升，配合業外收益0.1億元，季增達22.15％、年增達2.08倍助攻下，信紘科第二季稅後淨利0.58億元，季增達86.15％、年增達41.43％，改寫歷史新高，每股盈餘1.48元，亦為僅次於2017年首季的歷史次高。

累計信紘科上半年合併營收11.22億元、年增達40.82％，營業利益0.99億元、年增達51.06％，雙創同期新高。毛利率雖略降至20.66％，營益率仍提升至8.83％，為近4年同期高。稅後淨利0.9億元、年增達61.29％，每股盈餘2.28元，雙創同期新高。

信紘科表示，受惠主要客戶訂單需求續旺，公司持續進行專業人才培訓與招募，並與原物料供應合作夥伴建立良好業務基礎，積極滿足客戶訂單交期，加上近年透過擴大業務版圖，助力整體接單量能與市占率表現，使上半年營收及獲利齊創同期新高。

信紘科指出，上半年廠務供應系統整合業務營收約占9成，主要受惠台灣主要半導體客戶新廠擴建計畫持續進行，加大化學、氣體等拆移機及二次配業務需求。同時，綠色製程解決方案業務隨策略布局持續推動，竹南地區布局廢液回收處理的實驗廠區獲政府單位認證。

要受惠多家半導體產業領導客戶持續投資擴增廠務，信紘科7月自結合併營收2.6億元，月增達33.91％、年增達近1.25倍，刷新歷史新高。累計前7月合併營收13.83億元、年增達51.47％，續創同期新高。

信紘科表示，全台各晶圓廠的施作工程持續，除推動公司廠務供應系統整合的設備出貨與服務需求續增，也同步帶動旗下化學、氣體等拆移機業務量穩健成長。由於訂單能見度良好，對下半年營運後市維持樂觀。