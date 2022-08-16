四川公告工業限電，NB散熱模組廠雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)及安力-KY(5223)、電源廠群電(6412)及NB電池模組廠新普(6121)均表示，此次限電停工對公司當地廠區營運沒有太多影響，不過受此訊息影響，尼得科超眾、群電今天盤中股價弱勢，新普、雙鴻及安力-KY則力守平盤之上。

四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司發出文件，為確保四川電網安全及民生用電，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外)放高溫假，讓電予民，從8月15日凌晨12點到24日午夜12點，由於四川為NB供應鏈重鎮，此次工業限電影響受到關注。

不過，在四川重慶等地有廠區的NB零組件廠普遍認為此次限電停工影響沒有去年10月華東地區限電嚴重，多家廠商表示，近期PC/NB市況不佳，除蘋果外，各大品牌廠多處於庫存調整，當地廠區也有一定的庫存，加上生產可調整至夜間，對廠區營運幾乎沒有影響，有些廠商更直言，「沒有訂單比較嚴重」。

新普科今年上半年營業毛利為74.32億元，年增18.77%，合併毛利率為16.08%，年增2.63個百分點，營業淨利為50.65億元，年增21.67%，營業淨利率為10.96%，年增2.01個百分點，稅後盈餘為34.4億元，年增17.36%，每股盈餘為18.6元；累計前7月合併營收為542.95億元，年減0.82%；新普科表示，希望今年還是可以比去年好。

群電上半年營業毛利為34.65億元，年增2.6%，營業淨利為17.18億元，年增6.4%，稅後盈餘為15.29億元，年增23.4%，每股盈餘為3.88元，股東權益報酬率(ROE)則為27.7%，雙雙創下同期歷史新高；累計前7月合併營收達242.99億元，年增6.8%，亦創同期歷史新高。

群電總經理曾國華表示，第3季合併營收及營業淨利可望季增年增，有望挑戰單季歷史新高，下半年審慎樂觀。