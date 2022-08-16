女星林采緹擁有天使臉孔與F級的魔鬼身材，過去因Cosplay《ONE PIECE》中的「蛇姬」一角而爆紅封為「真人蛇姬」進而踏入演藝圈，加上她經常在社群媒體上分享生活並曬出「福利照」而使IG吸引超過32萬人追蹤。而本月初前往泰國普吉島旅遊的她，雖已回來台灣，但仍持續在個人IG上曬出泳裝辣照，展現火辣好身材，令粉絲大噴鼻血。

林采緹於本月1日前往泰國普吉島度假旅遊，並在7日回到台灣，但她仍在個人IG上曬出當時的照片。而昨（15）日她便再度PO文表示「享受在海邊曬太陽、爬山時狂流汗，但完全討厭走在路上時流汗跟曬太陽！！有人也跟我一樣嗎？」並在一旁曬出在泰國海邊所拍攝的泳裝照，照片中只見她穿著一件胸口透視的黑色比基尼，使豐滿的上圍曲線及性感事業若隱若現；但林采緹不忘加碼，在一系列照片中藏了一張「彎腰照」，大方炸出火辣的半球曲線，令網友看到後仍被電得直呼「泳裝好美」、「黑色這套太適合你了」、「女神真的好性感，能看妳的照片真的很開心」、「很美，身材維持得真好」、「身材一級棒」、「好想跟你一起游」、「好厲害的黑色」、「好辣，好美」、「巨美」、「性感好身材」，吸引超過1.4萬人按讚。

事實上，林采緹剛回到台灣隔離時，就曾在IG上曬出另一套橘色比基尼，雖然她的上半身還穿著洞洞上衣，但依然藏不住她惹火的好身材，最後一張甚至曬出性感的蜜桃曲線，同樣令網友看了忍不住暴動。