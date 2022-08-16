內政部今（16日）於「政黨資訊網」公開各政黨110年度財務申報書表，79個政黨均於7月底完成，申報率與合格率均達100％，歡迎民眾上網瀏覽查閱。資料顯示，110年民進黨收支短絀1億3414萬餘元，國民黨、民眾黨、時代力量收支則尚有餘絀，但國民黨帳上累計短絀2億3977萬7783元。

資料顯示，民進黨110年收入4億3043萬4935元、支出5億6458萬4420元、短絀1億3414萬9485元；國民黨110年收入16億9432萬9021元，其中11億9262萬9134元遭不當黨產委員會凍結，可支用僅有5億169萬9887元、支出16億1986萬256元，其中11億3500萬3534是不動產標售拍賣損失、實際黨務經費4億8485萬6722元、餘絀7446萬8765元，填補上年度累計虧損，帳上累計短絀2億3977萬7783元。

民眾黨110年收入1億2499萬6932元、支出9707萬8874元、餘絀2791萬8058元；時代力量110年收入6792萬4545元、支出5784萬9136元、餘絀1007萬5409元。

內政部表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，但111年5月初國內COVID-19本土病例遽增，部分政黨反映工作人員及或會計師因隔離或確診，導致未能如期完成財務申報作業，因此內政部將申報期限展延至7月31日。