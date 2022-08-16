P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天（16日）宣布上季在SBL新人王的曾柏喻正式加盟，他將和南湖高中及明道大學隊友林明毅再度聚首，期許證明自己，幫助攻城獅爭取更好成績。

曾柏喻上季效力於SBL九太科技，並獲選為新人王，學生時期在南湖高中時與攻城獅現役後衛林明毅被譽為「初代南湖雙槍」，曾柏喻透露：「和林明毅從高中到大學都是隊友，我們的感情非常好，來到攻城獅以後更想好好延續我們的籃球故事。」

就讀明道大學時期，曾柏喻也是現任攻城獅助理教練沈欣漢的子弟兵，在挑戰職業聯盟的第一年再度回到恩師身旁，曾柏喻興奮表示：「來到新竹後我會更努力訓練，希望能在新賽季打出讓他驕傲的比賽內容。」

攻城獅總教練林冠綸也對曾柏喻的加入相當期待，他說：「柏喻在高中、大學都是非常頂尖的球員，經過一年SBL的洗禮後也慢慢找回以前的身手，期許他加盟攻城獅後能證明自己，幫助球隊取得更好的成績。」

除了期待與昔日戰友、恩師並肩作戰外，曾柏喻也對「獅紫軍主場」充滿期待，特別是季後賽期間，他補充：「透過賽事直播就可以感受到整個城市的凝聚力，新竹『獅紫軍』是全台最團結的球迷！」除了主場氛圍以外，曾柏喻也提到攻城獅後衛高國豪的心理素質非常值得他學習，「從開季表現似乎不如預期，但又能在高張力的比賽迅速調整，我真的非常佩服他。」