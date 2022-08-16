如今正值鬼月，很多人抱持「寧可信其有」的態度，分外小心地度過這個月份，而藝人許效舜天生具有通靈能力，能接收到另一個世界的訊息，使他經常體驗到此領域，他就透露有一回莫名被掐脖子，慘被鎖喉竟跟陳美鳳有關。

據《自由時報》報導，許效舜談到經歷過的靈異事件，透露90年代曾跟董至成、陳美鳳共同主持一檔節目《歡樂傳真》，他錄影時準備講一個陳美鳳的笑話，卻突然感覺到有兩根手指抵住他的脖子，瞬間鎖喉，「我說不出話，只能發出微微的笑聲」，許效舜回憶，覺得可能當時要開的玩笑對陳美鳳來說不尊重、太過火，而每個人都有自己的守護神，他才會被陳美鳳的守護神視為不敬而嚴厲阻止。

另外，許效舜2014曾帶兒子去屏東玩，爆出夾手意外，1歲多的孩子因好奇而將手指伸進檳榔除鬚機，結果絞進鐵管中拔不出來，當時緊急報請消防隊處理，但怎麼鋸都鋸不開，許效舜看著兒子的手指慢慢變色，很怕真的會截肢，於是在心中默念請觀世音菩薩幫忙，解救孩子度過這個劫難，沒想到真的目睹一尊媽祖前來救孩子。

與此同時，許效舜連絡上了除鬚機的攤主老闆，這才知道鋸不開是因為管子是不鏽鋼，老闆最後是從底下把機台拆開，兒子的手才終於脫困，許效舜表示，在解救的過程中，他看到媽祖前來並跟他說：「會沒事的」，每次想起那個時刻，他就起雞皮疙瘩，之後兒子去照了X光檢查，手指完整無傷，許效舜說曾經看過類似的事情發生在花蓮，當時一名女童同樣將手指放進除鬚機後卡住，最後是濺血恐截肢，回想發生在自己兒子身上的事情，讓他更感謝媽祖解圍。