掌握聊天技巧相當重要，特別是面對異性的時候，若不知道該說些什麼，或是越聊越尷尬，都會讓人不知道該怎麼接話，熱絡的氣氛瞬間降到冰點。搜狐號《星座巫師》指出，金牛座、獅子座、天秤座、射手座面對異性就不會聊天，總是在尬聊，溝通能力待加強。

【白羊座】

金牛座面對異性時總是表現得特別尷尬、彆扭，與對方聊天時，若不看對方的眼睛或許還能順利的聊下去，但眼神對視的那一刻，他們就會變得不知所措，不僅舉止不自然，就連一個話題都想不出來，場面超尷尬。

【獅子座】

獅子座屬於在事業上很積極，在感情上卻很被動的人，他們不知道怎麼跟人溝通交流，因此當他們與異性聊天，發現已經不知道該說什麽、兩人之間瀰漫著尷尬氛圍時，就會希望對方主動一點，這樣他們只要有問有答就行了。

【天秤座】

天秤座在熟人面前就是一個話癆，可以滔滔不絕地說個不停，但對方若是天秤座不熟悉的人，那他們就會覺得兩人之間無話可說，因為他們在陌生異性面前會比較收斂自己的性子，加上不了解彼此，讓他們打從心裡感到很排斥，什麼話都不敢直說，反而是牽強的扯東扯西，讓對方聽著都覺得無聊。

【射手座】

射手座性格率真，不喜歡壓抑自己真實的情感，因此面對喜歡的人，他們能夠滔滔不絕地說個不停，但面對不喜歡的人，即便對方再怎麼主動，他們都不願意開口聊天，頂多敷衍回應「嗯、啊」，逼得對方無話可說，早早結束話題。