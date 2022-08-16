總統府提供

蔡英文總統今天接受宏都拉斯新任駐臺大使布羅德呈遞到任國書。蔡英文表示，現在，全球威權主義正持續擴張，民主陣營的夥伴更要攜手共進，加強各領域之間的合作交流。羅德則轉達宏國總統卡蕬楚的說法，有必要深化兩國在政治、社會及經貿領域的關係，合作與對話是克服各項天災人禍、衛生環境及安全議題的必要基礎。

蔡英文首先代表臺灣人民，向布羅德大使表達誠摯歡迎。她說，宏都拉斯是臺灣重要的友邦，她曾在2017年率團訪問，接受當地人民熱情地款待；也實地見證兩國在各個領域的合作成果。今年1月，特別請賴清德副總統代表她出席卡蕬楚總統的就職典禮，再次展現彼此深厚的友誼。

蔡英文指出，宏都拉斯和臺灣都是熱愛民主自由的盟邦。她要特別感謝卡蕬楚總統領導的宏國政府，堅定地支持臺灣的國際參與，並持續為臺灣在國際上發聲。現在，全球威權主義正持續擴張，在民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域之間的合作交流。

她提到，臺灣和宏都拉斯長期在既有的良好基礎上，創造出豐碩的合作成果。雙邊的經貿往來暢旺，包括宏都拉斯盛產的白蝦、牛肉，以及我們很愛喝的咖啡。這些來自宏都拉斯的優質產品，都深受臺灣人民的喜愛。兩國在教育文化領域也激盪出許多火花，「而布羅德大使就是臺宏兩國教育交流最佳的見證人」。

布羅德致詞時表示，他非常榮幸能代表宏都拉斯擔任駐臺大使，深感肩負深化兩國友好關係，加強促進雙方經貿往來及合作交流，使兩國關係可以更加緊密之任務。他要轉達卡蕬楚總統對蔡總統的問候，在兩國均面臨歷史性關鍵挑戰的今天，同様作為女性領導人的先鋒，肩負起捍衛人民權益，特別是保護弱勢族群的任務。

他說，臺灣的民主素來表現無比韌性，是一個為民謀福、醫療及教育普及化、基礎建設發達，以及充分利用創新資訊科技的國家。卡蕬楚相信有必要深化兩國在政治、社會及經貿領域的關係，合作與對話是克服各項天災人禍、衛生環境及安全議題的必要基礎。

布羅德提到，宏都拉斯想邀請臺灣成為實踐夢想的夥伴。為了人民的自由，建立一個幸福的國度，尊重人民自決、尊重主權、拒絕外國勢力干涉，杜絕貪污並且以進步為導向的國家，宏國新政府將追求社會公義，特別是維護婦女、兒童、農民與原住民等弱勢族群的權益，衛生與教育的基礎建設是國家最優先及重要的課題，這將是卡蕬楚翻轉宏都拉斯的執政主軸，相信在這過程中會獲得中華民國臺灣的支持。

布羅德特別以中文表示，臺灣是他人生命運中重要的一部分，曾經是他住了5年的家，雖然他10年前離開了，但當重新踏入這片土地時，他感覺彷彿未曾離開過，「我覺得我回家了，原來我的心一直在這裡」。

他說，今天，他站在大家的面前，是這80幾年來把兩國連繫在一起的友誼及休戚與共的成果，臺灣敞開大門不吝分享教育在國際發展中的重要性，而他也親眼見證臺灣的奇蹟，活躍的經濟成長、強大的工業化以及謹慎的規劃發展策略，是宏國效仿的榜樣，希望宏國也能發展並達到如此的成就。