彰化1名30歲的張姓男子，網戀泰國女網友隻身前往泰國相會，不料還沒見到女網友就被當地計程車司機載著狂繞市區6小時，最後被帶到某飯店軟禁，由於最近不少國人被騙往柬埔寨，他驚覺不對趕緊向台灣家人求助，所幸在彰化警方協助下，尋求外交管道，已經在昨天平安回到彰化。

彰化縣警局刑警大隊長許忠彥表示，張男本月12日獨自搭機飛往泰國，不過女網友並未前來接機，經過聯繫後他搭上安排的計程車，就這樣在市區裡繞行6個小時，最後才被載往當地一家飯店安置，而計程車司機更交代他不要亂跑，乖乖待在房間裡。

許忠彥說，張男獨自待在泰國的飯店裡，突然想到最近許多國人被騙到柬埔寨，除了從事非法工作外，甚至被強摘器官，他驚覺不對，隨後他利用機會打電話回台灣向家人求助，家屬隨即向警方報案，隨後介入調查協助，透過外交管道在隔天的上午，於泰國某飯店找到張男，並平安將其送回。

許忠彥強調，目前彰化仍有11名20至30歲的年輕人在泰國、柬埔寨等國家失聯，警方清查有部分家屬才驚覺小孩子失聯可能遭騙，甚至有家屬並不知道小孩出國，警方呼籲民眾，人蛇集團仲介詐騙國人到海外工作案件層出不窮，特別是年輕朋友，呼籲民眾要到海外打工應三思而後行，避免發生憾事，遺憾終身。