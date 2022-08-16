美國持續在半導體領域牽制大陸發展，上周再祭出4道新禁令，包括限制開發3奈米以下晶片的EDA軟體出口，有專家認為，大陸發展先進製程將因為一連串的措施遇到阻礙，而中芯量產7奈米已經讓美國感到震驚，未來需要觀察是否會擴大制裁。

美國針對半導體採取新一波的出口管制措施，包括用來開發3奈米以下晶片的自動化軟體（EDA）、第四代半導體材料氧化鎵（Ga2O3）和金剛石及用在火箭、高超音速系統的渦輪燃燒技術（PGC）等。

此舉被認為是干擾大陸半導體產業發展，美國商務部工業與安全局副局長Alan Estevez表示，半導體技術發展相當快速，未來甚至能在惡劣環境下運作，可能會因此改變商業與軍事領域的遊戲規則，因此當美國意識到風險，便與國際夥伴合作，確保實現共同的安全目標。

中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，目前EDA市場由美國寡占，因此這次明文規定管制3奈米以下的EDA軟體，預期將影響大陸推進先進製程。

劉佩真也提到，中芯量產7奈米晶片的能力讓美國相當震驚，未來需要觀察是否會擴大制裁範圍，而若全面管制EDA出口，大陸整體半導體業將遭受強大衝擊，要達成半導體自製率70%的目標將遙遙無期。

事實上，中美貿易戰開打後，美國一直針對大陸發展先進製程設下重重阻礙，不過大陸晶片業仍靠著舊機台突圍，今年7月中芯生產的挖礦晶片，被加拿大公司TechInsights以逆向工程進行拆解，發現其使用7奈米技術，藉此證實中芯已經擁有量產7奈米的實力，即使仍存在量產數量少、良率低等疑慮。