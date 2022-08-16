信驊（5274）16日一早股價緊追，一度衝高至1,995元，直逼2,000元大關，惟逢高後震盪加劇，股王大立光（3008）早盤則先穩後攻，11點過後站上2,100元大關，企圖拉開與信驊價差，並蓄勢向日前高點叩關。

台股股王展開新一輪的爭霸賽，信驊今天先攻後回軟，大立光則是先穩後攻，雙方展開股王之爭的攻防戰，目前大立光穩住股王寶座企圖心強，盤中最高來到2,120元，向日前高點2,140元挑戰；至於信驊在2,000元整數大關前，則出現近關情卻表現。