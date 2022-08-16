除了注意食物可能帶來的毒素，許多民眾常用來止痛的貼布也可能對健康造成危害，專家表示，藥局販售的貼布，雖不經腸胃道，但會經皮膚吸收、再由肝腎代謝，曾有病患長期貼水楊酸藥布後胃出血，因此自買貼布舒緩不適的民眾，不要一次貼太大面積、太長時間；此外，若貼了3、4天仍未見效，就應該就醫。

有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在YouTube頻道《健康2.0》上，說明減少排毒器官「肝腎」負擔的議題。她表示，有民眾有肌肉痠痛等不適時，不想吃藥、改貼藥布，但痠痛貼布含藥性，雖未內服，但會經皮膚吸收、肝腎代謝，仍可能引發各類副作用。

她表示，市售的痠痛貼布大致可分為止痛型貼布與水楊酸貼布，貼布雖不經腸胃道，但經過皮膚吸收後會由血液循環到全身，仍需經肝、腎代謝，若貼太多、太久，可能出現不良後遺症。

譚敦慈提醒，民眾使用貼布減緩疼痛時，不要一貼就貼很久，或貼很多片，建議2~3小時就取下，她曾遇到一病患貼含水楊酸成分的貼布，貼了一段時間後胃出血，「有作用的東西，一定有副作用。」

「水楊酸」被廣泛使用於治療疼痛，但具抗凝血作用，越來越多研究顯示，高劑量會導致胃出血，水楊酸成分貼布可能會引起心律不整、胃出血、急性腎衰竭等副作用，國內也曾發生過量使用導致胃出血、急性腎衰竭等案例。

根據藥害救濟基金會的官網，市售的緩解痠痛貼布，最常用的成分為非類固醇消炎類，與水楊酸類，均具消炎、止痛功效，能暫時減緩肌肉及關節疼痛等，但大面積、長時間使用貼布，易致用藥過量，可能提高不良反應的風險。