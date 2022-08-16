民進黨新竹市長參選人沈慧虹16日針對營養午餐提出雙政見，包括新建中央廚房，並修建老舊廚房提升設備和衛生環境，另外，也宣布餐餐加10元、每周加50元，由營養師設計出更好的菜單，讓孩子吃得更營養健康，也減少剩食。

沈慧虹16日在市議員劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟、施乃如，議員參選人林盈徹、劉彥伶陪同下，舉行「新校園運動2.0—頭好壯壯、快樂長大」記者會，提出營養午餐雙政見，包括「提高校園廚房品質」、「提高營養午餐預算」，讓孩子頭好壯壯、快樂長大。

近期沈慧虹陸續發表4大教育政見主軸，包括關埔二期新設中小學，解決就近就學問題；補足教師缺額，照顧教師，提升教學品質；推動雙語教育、特色教育軟硬兼施；以及營養午餐加10元，讓孩子吃的健康。

新竹市現有20間中央廚房，也有20位營養師，沈慧虹指出，在「提高校園廚房品質」部分，未來將新建或改建校園中央廚房，同時也在老舊校舍更新時，盤點預留中央廚房空間，1間中央廚房也會聘用1位營養師，盼透過減少食物里程、搬運成本，以及專業的營養評估，讓孩子吃到美味的餐點。

另外，在提高營養午餐預算部分，沈慧虹也承諾，當選後未來每位學生每餐都增加10元，等於一周增加50元，同時也會鼓勵學校發展特色餐點，提升菜單豐富性，均衡營養，減少剩食。