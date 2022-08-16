大陸央視新聞用戶端16日報導，今年獲得大陸「八一勳章」的85歲高齡中國工程院院士錢七虎，是中國著名防護工程專家和中國現代防護工程理論奠基人，數十年來，在他指導下構建的一系列地下防禦工程，構成了中國戰略防禦的基石。錢七虎強調，對於指揮領導機關、對於戰略武器是要萬無一失、絕對安全，也就是說，對敵人的任何打擊，包括核打擊，都能保護安全。隨著敵人打擊手段不斷發展，防護手段也在不斷發展，所以可以告訴民眾，告訴領導，中國是能夠防得住的，而且防的手段不只一套。

報導稱，在中共建政後國防建設中，如果說功勳卓著兩彈一星元勳打造鋒利的矛，那麼，以錢七虎為代表的中國防護工程人則是鑄就了堅實的盾。

錢七虎表示，中國積極防禦戰略，不打第一槍，意味著要承受敵人第一槍。把戰略武器殺手鐧保護好了，才能實施第二次反擊，所以防護工程顯得特別重要。

錢七虎是江蘇昆山人，1937年淞滬會戰爆發，日本占領上海。1937年10月，母親在逃難途中生下錢七虎。中共建政後，依靠助學金錢七虎完成中學學業。1954年，17歲錢七虎被保送進入中國頂級軍工學府——哈爾濱軍事工程學院。

錢七虎說，哈軍工所有專業都是機密，但只有兩個絕密，他學的正是絕密專業。抗美援朝（韓戰）結束後，高年級去北韓參觀上甘嶺戰役坑道，回來講坑道，也就是防護工程的作用，對這個專業逐漸建立感情，感到非常需要。

錢七虎稱，中共建政初期，現代化國防建設基本都是從零開始。哈軍工教材是蘇聯翻譯過來，還只是防炮彈、炸彈，不是防核武器，核武器的書沒給，所以後來叫他去到蘇聯留學，繼續學防核武器的理論。

1965年，錢七虎從蘇聯學成歸國，成為西安工程兵學院教員。錢七虎說， 在蘇聯研究課題，學習他們的核爆炸理論，感到還有很多研究地方。1979年開了大陸全國防護工程第二次學術會議，他一下子拿出了八篇論文，當時北京清華大學副校長張維、同濟大學校長李國豪都很驚訝。

上世紀八十年代以來，世界軍事強國開始研製新型鑽地彈、鑽地核彈，動輒數十米的鑽地深度和巨大的爆炸威力讓人不寒而慄，加上精確制導技術的快速發展，中國防護工程面臨「藏不了、抗不住」的新挑戰。為此，錢七虎創造性地提出了建設深地下防護工程的構想。

為了實現這一構想，他率隊建立了防護工程抗高速鑽地彈打擊計算方法，研發了新型防護材料和高抗力複合結構，並應用於諸多重要軍事工程，為中國戰略工程安全裝上了「金鐘罩」。

錢七虎表示，以前叫超高抗力，什麼意思？別人正在研製還沒有裝備到部隊時，這個打擊手段就要研究出來，能夠防住，這叫超高抗力。不戰而屈人之兵，就是威懾力量，戰略威懾力量。

防護工程兩個方面，一個國防工程，一個是人防工程。人防工程，就是保護人民的生命財產安全，兩個方面都建設了，那對敵人來說，就撈不到便宜了。如果沒有強大的進攻武器，沒有強大的防護工程，一切威懾都沒用了。

錢七虎在軍事防護工程之外，也關心國家重大民用設施建設。在南京長江隧道、南水北調、西氣東輸、國家能源地下儲備、港珠澳大橋等國家重大工程中，錢七虎均提出了切實可行的決策建議和關鍵性難題的解決方案。

錢七虎稱，地下防護工程首先要把地下工程建成，然後防護層要怎麼防原子彈、氫彈的這一套要建設進去。地下工程怎麼建，他很熟悉，牽扯到岩石力學，現在又牽扯到另外一個課題，岩石力學講深地下工程，要深，深了以後有問題，這個石頭拉出來像炮彈一樣叫岩爆，就是岩石爆炸了，這個問題就涉及深部岩石力學研究。

錢七虎意識到，隨著防護工程和民用地下工程向地下更深部位開拓發展的需要，中國必須建立並大力發展自己的岩石力學。在他的不懈開拓下，如今，無論是理論岩石力學，還是地下岩石工程方面，中國在國際範圍內都處於領先地位。

錢七虎一路攀登的足跡，制定了中國首部人防工程防護標準，創建了中國防護工程人才培養體系，解決了核武器和常規武器工程防護一系列關鍵技術難題。2019年，錢七虎獲得中國科技領域最高獎項——國家最高科學技術獎。他把國家最高科學技術獎800萬元人民幣獎金全部捐助貧困學生，並捐款650萬元人民幣支持武漢抗擊新冠肺炎疫情。