基隆市府近期規劃興建從基隆火車站直達「KEELUNG」地標公園的纜車，無黨籍基隆市長參選人黃希賢對此表示，現任市長林右昌2009年曾提出「跨港纜車」政見，但礙於難度太高而作罷。如今計畫興建纜車，黃雖肯定林右昌卸任前有意推動觀光，但仍提醒，基隆多風雨的氣候、實際的觀光效益與貓纜虧損的前車之鑑，均應審慎考量。

黃希賢直言，基隆將有首座空中纜車，當然是個吸睛的亮點，纜車計畫經過的中山區也是沉睡已久的「觀光潛力股」，擁有地標公園與無敵美景，甚至往北可銜接至仙洞巖、白米甕、外木山等地，因此林右昌的理念是值得肯定的。

但黃希賢話鋒一轉，除以北市貓空纜車為例，提到營運13年來連年虧損外，還指出基隆有一大「天敵」，即多風多雨的氣候，將會影響觀光意願，若再加上連日大雨、打雷，纜車更將被迫停駛，而其維修成本又是一筆可觀的數字。因此黃希賢建議，纜車路線或許可考慮改走地面山路，參考香港「太平山纜車」的經營模式，期許其能克服氣候、達損益兩平。

最後黃希賢提到，鄰近基市八斗子的新北市「深澳鐵道自行車」全長雖僅1.3公里，但在市府的推動下，觀光效益宣傳度足，吸引了不少人流，黃表示基隆的纜車若走地面山路也可借鏡其，並學習葡萄牙布拉加（Braga）山的「清潔能源小火車」技術，兼具觀光與環保的同時更降低成本。