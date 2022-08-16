國家通訊傳播委員會（NCC）今（16日）舉行「數位中介服務法草案」公開說明會。全國律師聯合會代表林俊宏表示，目前尚未看到該法對於人權影響評估及人權衝擊的完全報告，目前看來，政府透過業者管制的方式間接來管制言論自由，此外，草案中有設計「資訊限制令」，卻未與司法院等跨部會進一步溝通，未考量司法量能，「如今推出該法有點快！」

林俊宏表示，該法涉及到言論自由及人民資訊自覺等基本權利限制，目前尚未看到對於人權影響評估及人權衝擊的完全報告，如今草案設計了一個「資訊限制令」要求業者調查、保存等義務，這樣狀態下是否會過度侵犯人民權利、言論自由，應進一步提供資料給大眾參考。

林俊宏認為，依目前的草案看來，政府透過業者管制的方式間接來管制言論自由，應該有一定報告再來討論。

此外，關於草案設計48小時緊急資訊限制令，林俊宏說，說明會主席、綜合規劃處處長王德威也提到尚未跟司法院溝通，依實務工作者的角度而言「非常不可思議！」司法實務審案的負荷量非常大，未來資訊限制令的操作模式，若以目前的選舉為例，網路有非常多言論，民眾向專責機構檢舉，最後到了要聲請資訊限制令，法院到底有沒有足夠的量能能夠審理？

林俊宏質疑，草案中目前程序規範完全沒有，規定要會同行政院訂定相關的程序辦法，但限制言論自由、資訊自覺的事項，透過辦法的方式來制定，自己心中充滿疑問，需要進一步思考。

林俊宏說，未來該法通過後，資訊限制令要走的法律程序是行政程序、刑事程序，程序的量能足夠嗎？NCC到底有沒有完整評估，司法院是否有足夠的審案能量及聲請限制令所需的時間，相關評估都未完成且沒有跨部會進一步溝通，「如今推出該法有點快！」