水手摩爾（左）滑向本壘，天使捕手史塔西試圖觸殺，球卻從手套彈出。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平16日登板對戰水手，雖然首局就挨1發陽春炮，他投完6局仍將失分控制在2分，繳出優質先發。同時天使打線也被卡斯提歐（Luis Castillo）壓制在2分，大谷退場時雙方平手無關勝敗。結果9局上天使失誤連連，水手戲劇性攻下超前分，終場6比2獲勝。

水手左打溫克（Jesse Winker）首局轟出陽春炮，3局上他帶頭安打上壘，再被後面隊友送回。總計大谷被打7支安打、8次奪三振、1次四壞保送，自責分率2.69。他退場之後基於「大谷條款」繼續擔任指定打擊，8局下敲安，最後停在三壘沒能得分。隊友瑞吉福（Luis Rengifo）首局下幫他敲了很奇怪的1轟，讓水手兩位外野手相撞之後，球彈到牆上被判定為全壘打。

輸掉比賽的是天使左投盧普（Aaron Loup），他在第8局兩出局時登板，第9局被海格提（Sam Haggerty）安打還盜上三壘。這時水手擊出內滾，海格提被卡在三壘與本壘之間，但是捕手史塔西（Max Stassi）有機會夾殺卻衝過頭，盧普又沒來本壘補位，眼睜睜看著海格提溜回來攻下超前分！

接下來水手又是一支內滾，三壘跑者直衝本壘，捕手史塔西接球急忙回身觸殺，球從手套掉出，要命失誤再送掉1分。最後水手單局4分，只有1分是盧普責失，其餘算在史塔西的失誤。