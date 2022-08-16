新竹市政府連續7年推出「小塹有約」小旅行活動，以深度旅遊方式，帶民眾體驗在地風貌，探訪巷弄故事，今年也邀請喜愛旅行的民眾，分享自己在新竹的獨家遊程，即日起至9月15日開放報名投稿，獎金最高5萬元。

新竹市舊名「竹塹」，隨著城市發展及推廣，竹市遊客人次也逐年增加，從2017年的721萬人次，到2020年已突破1000萬人次。代理市長陳章賢指出，「小塹有約」活動邁入第7年，推出路線多元，引發不少迴響，至今已累積5717人報名參加。

歷年小塹有約行程，除了帶民眾認識新竹特色景點，也介紹不少美食，例如舊城的丸竹化妝品、石坊街、豐谷油飯、東門市場、彭成珍餅舖等，香山的明發定置漁場、纖碧爾啤酒、香山溼地、春記玉蘭花園、綠谷沙拉生菜園，以及南寮的萬昌造船廠、新漁人碼頭餐廳、槺榔驛輕便車與碉堡探險體驗等，讓旅客留下深刻的新竹記憶。

市府城銷處指出，今年「心。築故事館」－小塹有約遊程規畫競賽，目前已開放報名，盼參賽者能透過本次遊程競賽，認識竹市不同面貌，並以獨特、有趣且創意之方式推薦遊程，讓更多人一同感受新竹之美。

遊程規畫競賽分為圖文組及影音組，將從中各選出5組優勝作品，圖文組最高獎1萬5千元，影音組最高獎金5萬元，無論學生、社會人士、飯店業者、旅行社及特色店家，都可藉此機會分享尚未公開的竹市私房旅遊行程與故事。